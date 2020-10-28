Эрдоган упрекнул Россию за Идлиб после разговора с Путиным о Карабахе

Влада Некрасова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сегодня, 28 октября, состоявшийся накануне вечером его телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, он предложил главе российского государства «вместе участвовать в решении карабахского конфликта».

Далее он коснулся ситуации в Сирии, предупредив, что ВС Турции «могут провести новую операцию» в арабской республике, если «террористы не отойдут от турецкой границы». Под «террористами» имелись в виду курдские «Отряды народной самообороны», которые официальная Анкара считает сирийским ответвление запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

«Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдём к действиям», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, турецкая армия в состоянии «очистить Сирию от всех террористических организаций».

Эрдоган также заявил, что Россия ранее на этой неделе нанесла удар по «повстанцам» в сирийской провинции Идлиб, и раскритиковал Москву за «нежелание установить мир на Ближнем Востоке».

«Нападение России на расположенный в районе Идлиба тренировочный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия», — полагает президент Турции.

Как сообщало ИА Newstes, по инициативе турецкой стороны 27 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении, отметили важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран — гарантов Астанинского процесса. Затрагивалась и ливийская проблематика, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров. Кроме того, было обсуждено развитие событий в зоне карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса, указали в Кремле. Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.