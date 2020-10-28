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Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о "красной черте" Турции в Карабахе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о "красной черте" Турции в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что указал российскому коллеге Владимиру Путину на существование "красной черты" для официальной Анкары в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

Турецкий лидер утверждает, что предложил президенту России "совместно решить конфликт на Кавказе". Имел место позитивный разговор, цитирует его агентство ANADOLU.

Мы откровенны, и я верю в вашу откровенность тоже. Однако, я обозначил нашу красную черту. Если она будет перейдена, то не обессудьте, мы не посмотрим ни на кого, будь то хоть сын нашего отца.

В ходе беседы также обсуждался вопрос участия наемников в боях за непризнанную республику.

"Нам говорят, что мы перебрасываем вооруженных наемников из Сирии в Азербайджан. Я ответил Путину, что только что с помощью нашей разведки мы уточнили, что около 2000 курдских наемников сражаются в зоне конфликта на стороне Армении за 600 долларов США", – сказал Эрдоган.

Путин ответил, что ничего об этом не знает. Президент Турции в свою очередь не увидел в планах российского лидера потакание Рабочей партии Курдистана, однако попросил его передать премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Турция готова "сделать то, что следует сделать".

Как сообщал Ruposters, накануне азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором предположительно запечатлена гибель министра обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Джалала Арутюняна. В самой НКР утверждают, что он не погиб, а ранен.

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По материалам: uposters.ru

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