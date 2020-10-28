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Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета

Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Госдума рассмотрит проект бюджета на пленарном заседании в среду.

"Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", - заявил Емельянов.


Он отметил, что этот вопрос партия определила для себя как главную задачу этой осенью и последовательно ее добивается.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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