Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета

Влада Некрасова

Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Госдума рассмотрит проект бюджета на пленарном заседании в среду.

"Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", - заявил Емельянов.

Он отметил, что этот вопрос партия определила для себя как главную задачу этой осенью и последовательно ее добивается.