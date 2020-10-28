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Юрист Илья Ремесло выпустил видео с разбором вранья Навального

Юрист Илья Ремесло выпустил видео с разбором вранья Навального

Общественный деятель, юрист Илья Ремесло выпустил видео, в котором подробно разобрал восемь фактов лжи Алексея Навального в интервью Юрию Дудю. Ролик размещен на канале Ремесло на YouTube.

Автор видео указывает, что "жертва "Новичка" Навальный во время интервью оказался в прекрасном физическом состоянии. Сам гость Дудя признал, что даже медики удивились скоростью его восстановления. Затем Ремесло детально проанализировал тезисы, изложенные блогером.

Ранее Ruposters публиковал полный текст расследования. В словах Навального обнаружились серьезные противоречия с фактами и с более ранними утверждениями команды самого Навального.

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По материалам: uposters.ru

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