Юрист Илья Ремесло выпустил видео с разбором вранья Навального

Вадим Карасев

Общественный деятель, юрист Илья Ремесло выпустил видео, в котором подробно разобрал восемь фактов лжи Алексея Навального в интервью Юрию Дудю. Ролик размещен на канале Ремесло на YouTube.

Автор видео указывает, что "жертва "Новичка" Навальный во время интервью оказался в прекрасном физическом состоянии. Сам гость Дудя признал, что даже медики удивились скоростью его восстановления. Затем Ремесло детально проанализировал тезисы, изложенные блогером.

Ранее Ruposters публиковал полный текст расследования. В словах Навального обнаружились серьезные противоречия с фактами и с более ранними утверждениями команды самого Навального.