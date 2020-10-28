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Кабмин уточнил требования к колонкам для заправки природным газом

Кабмин уточнил требования к колонкам для заправки природным газом

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство расширило перечень продукции, которая должна соответствовать определённым требованиям в целях ее отнесения к произведенной на территории РФ. Об этом говорится в постановлении, вступающем в силу 28 октября.

В указанный список включены компрессорные установки на базе поршневых объемных компрессоров для автомобильных газонаполнительных станций, компрессорные установки дыхательного воздуха, заправочные колонки природным газом.

15 сентября вступило в силу постановление, которое устанавливает порядок и условия предоставления субсидий предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству современных газовых заправок. Речь идёт о компаниях, которые строят такие заправки на ключевых автомагистралях. Государство возместит им часть затрат на строительство. Для получения средств инвесторам нужно пройти конкурсный отбор, по результатам которого будет определяться и объём финансовой помощи. Установлен также предельный срок ввода газозаправочной инфраструктуры — не позднее 1 октября 2023 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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