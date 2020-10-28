Кадыров поспорил с Песковым из-за Макрона

Влада Некрасова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинивший президента Франции Эмманюэля Макрона в преследовании ислама, заявил, что он выступал как мусульманин, а не как политик. Так Кадыров прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что внешнюю политику формирует президент, а не главы регионов.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

Однако, по словам главы Чечни, «нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик».

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — пишет Кадыров.

Он снова повторил свои угрозы в адрес Макрона. ⠀

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Newstes, Кадыров назвал Макрона, который считает карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением свободы слова, «вдохновителем терроризма» в своей стране. В Кремле сдержанно отреагировали на заявление Кадырова.

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают решений. Ориентироваться надо на линию, которая формируется главой государства», — сказал Песков.