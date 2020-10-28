Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кадыров поспорил с Песковым из-за Макрона

Кадыров поспорил с Песковым из-за Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинивший президента Франции Эмманюэля Макрона в преследовании ислама, заявил, что он выступал как мусульманин, а не как политик. Так Кадыров прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что внешнюю политику формирует президент, а не главы регионов.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

Однако, по словам главы Чечни, «нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик».

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — пишет Кадыров.

Он снова повторил свои угрозы в адрес Макрона. ⠀

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Newstes, Кадыров назвал Макрона, который считает карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением свободы слова, «вдохновителем терроризма» в своей стране. В Кремле сдержанно отреагировали на заявление Кадырова.

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают решений. Ориентироваться надо на линию, которая формируется главой государства», — сказал Песков.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кадыров поспорил с Песковым из-за Макрона
Кадыров поспорил с Песковым из-за Макрона
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"
"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"
Предложен новый способ лечения острой печеночной недостаточности
Предложен новый способ лечения острой печеночной недостаточности
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о "красной черте" Турции в Карабахе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о "красной черте" Турции в
Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению наццелей
Путин рассчитывает на достойную реализацию плана по достижению
Бывший командир Ту-154 рассказал, что "подписало приговор" самолету
Бывший командир Ту-154 рассказал, что "подписало приговор" самолету
Киев против работы с предприятиями Белоруссии, связанными с Россией
Киев против работы с предприятиями Белоруссии, связанными с Россией
Каталония намерена создать собственное космическое агентство
Каталония намерена создать собственное космическое агентство
Эрдоган упрекнул Россию за Идлиб после разговора с Путиным о Карабахе
Эрдоган упрекнул Россию за Идлиб после разговора с Путиным о Карабахе
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2020 года
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в Карабахе
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении кризиса в

Топ на сегодня

Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения
Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности, неудач и потерь
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности,
"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении
"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении

Еще по теме

Кадыров поделился мнением от пародии на него в исполнении Галустяна
Кадыров поздравил Пескова с днем рождения
Кадыров увидел «медвежью хватку» Путина на встрече с Трампом
Кадыров назначил банкира руководителем правительства Чечни