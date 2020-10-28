Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди-загадки, люди-тайны. Это очень романтичные натуры, с которыми приятно строить новые отношения. Астрологи поделятся секретами того, как быстро влюбить в себя Скорпиона и создать с ним крепкие отношения.

Перед началом отношений с любым человеком важно проверять совместимость. Что касается Скорпионов, то с ними это правило должно работать всегда. С представителями данного Знака порой бывает крайне нелегко, но, как и к любому другому Знаку, к ним можно найти ключ.

Как влюбить Скорпиона

Эти люди в любви обладают консервативными взглядами. Они не любят торопить события, предпочитая постепенно узнавать партнера. Женщины-Скорпионы любят мужчин, которые ненавязчиво ухаживают за ними, а мужчины-Скорпионы сами так делают. Из-за этого очень часто между двумя Скорпионами возникают крепкие союзы.

Чтобы понравиться Скорпиону, нужно осторожно признаться ему в симпатии, а затем поддержать свои слова действиями. Важно помнить, что мужчины этого Знака не захотят строить с женщиной отношения, если она берет на себя много инициативы. Женщинам, рожденным под этим Знаком, наоборот, нравятся те мужчины, которые не ждут от женщины помощи.

Скорпионам по нраву воспитанные и внимательные люди. Влюбить в себя любого человека этого Знака поможет стремление сделать жизни окружающих лучше. Их тянет к тем, кто добр и открыт.

Чтобы влюбить в себя Скорпиона, нужно слушать его и не перебивать. Также необходимо уважать его личные границы. Эти люди кажутся неприступными в начале, но это иллюзия. На самом деле, они часто идут навстречу. Самое главное — показать им, что вам можно доверять. Остальное пойдет как по маслу.

Как удержать Скорпиона рядом

Создать крепкие отношения и удержать Скорпиона поможет в первую очередь верность. Со Скорпионами можно ругаться и мириться бесконечное число раз, но самое главное — не лгать им и не изменять. Этого они не простят никогда, ведь они входят в список самых ревнивых Знаков. Они просто не могут жить с этим чувством, поэтому просто уходят прочь.

Со Скорпионами действует одно очень важное негласное правило, о котором знают немногие. С ними нужно всегда просить прощения первыми. Если сам Скорпион был не прав, то он об этом обязательно скажет, но лучше не дожидаться, пока этот человек пойдет сам навстречу. Это один из главных необъяснимых принципов — они никогда не инициируют переговоры.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что нередко эти люди воспринимают родственников второй половинки, как врагов. Они будут проявлять уважение, но просить их о любви к вашим родителям, братьям и сестрам не стоит.

В любви со Скорпионами потребуется много терпения и стрессоустойчивости, потому что это люди, которые хотят держать вторую половинку всегда рядом и всегда под контролем. Если вы не готовы дарить этому человеку все свое свободное время и любите свободу, то лучше поискать кого-то другого на роль второй половинки.