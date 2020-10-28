Каталония намерена создать собственное космическое агентство

Вадим Карасев

Правительство Каталонии объявило, что инвестирует 2,5 миллиона евро в создание собственного космического агентства и выделит еще 18 миллионов евро на запуск шести спутников связи. Министр цифровой политики Каталонии Жорди Пуйньеро (Jordi Puigneró) назвал новое агентство «каталонским NASA» и объявил, что оно «демократизирует космос» и приведет к развитию индустрии, которая «выходит за рамки воображения».

Пуйньеро отверг утверждения, что создание космического агентства выходит за рамки правовой компетенции регионального правительства. По его словам, под юрисдикцией Испании находится пространство на высоте до 50 км, в то время как каталонские спутники будут находиться на высоте 2000 км над Землей. «Космос подобен международным водам», — сказал он.

На данный момент известна только одна организация подобного рода, относящаяся к отдельному региону какого-либо государства. В эмирате Дубай действует Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида, при том что существует Космическое агентство ОАЭ. В некоторых странах действуют две разных национальных организации, ответственные за различные сферы исследований космоса. В Испании роль национального космического агентства выполняет Национальный институт аэрокосмической техники. На данный момент министр науки Испании, бывший астронавт Педро Дуке, никак не прокомментировал прозвучавшие в Каталонии заявления.

Пуйньеро говорит, что Каталония планирует стать производителем и потребителем цифровых технологий, и обещает, что работа агентства создаст 1200 рабочих мест и принесет доход в 300 миллионов евро в течение четырех лет. Он утверждает, что каждый вложенный в запуск спутников евро принесет пятнадцатикратный доход. Ожидается, что спутники будут запущены в 2021 году. Они будут использованы для расширения покрытия 5G и для наблюдения за поверхностью Земли, в частности, для контроля лесных пожаров.

В соцсетях встретили новость с недоверием. «Каталонская республика покоряет космос в разгар пандемии, в условиях кризиса бедности, безработицы и рецессии», — прокомментировал слова Жорди Пуйньеро один из пользователей Твиттера. Другой указал, что уже существует система космического мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник», созданная Европейским космическим агентством.