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Киев против работы с предприятиями Белоруссии, связанными с Россией

Киев против работы с предприятиями Белоруссии, связанными с Россией

Экономическое сотрудничество между Украиной и Белоруссией должно сохраниться, за исключением сотрудничества с предприятиями, где укрепляется контроль со стороны России. Об этом сегодня, 28 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас с Белоруссией очень глубокая и развитая торговля. По некоторым вопросам наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере. Поэтому я — за сохранение торговли, экономического сотрудничества. При одном исключении. Если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы должны в каждом конкретном случае оценивать риск, который возникает для Украины», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что Киев и Минск политически разошлись, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа.

«Условно говоря, если какое-то военно-промышленное предприятие Белоруссии что-то производит для украинского военно-промышленного комплекса. Очевидно, если мы знаем, что туда зашли россияне и начали влиять на деятельность предприятия, нам надо оценить, что мы все еще готовы что-то закупать у него. Однако это не должна быть секторальная история, надо смотреть на конкретные предприятия и оценивать риски, которые возникают. В целом, я считаю, что, хотя политически мы разошлись с Белоруссией, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю», — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава украинского МИДа отметил, что сейчас Киев находится в процессе присоединения к санкциям ЕС против официального Минска, которые не затрагивают президента Александра Лукашенко.

«Присоединение к санкциям — это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается. Сейчас на столе у нас присоединение к тому санкционному списку ЕС, в котором Александра Лукашенко нет. Я не поддерживаю идею секторальных санкций, это моя личная позиция, как министра. В принципе, их сейчас никто и не вводит, и мы сами не рассматриваем такой опции. Но мы считаем, что те, кто совершил насилие по отношению к протестующим, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них. Также это вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной», — заявил он.

Напомним, в конце августа Кулеба сообщил, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. При этом он уточнил, что Киев возобновит контакты с Минском, только когда убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству. Одновременно украинские власти сообщили о готовности присоединиться к санкциям ЕС в отношении Белоруссии. В свою очередь, белорусский МИД заявил, что заявления Украины о синхронизации своей позиции с Евросоюзом и США говорят об ограниченной самостоятельности страны в принятии решений, несмотря на «глубокие отношения» двух стран.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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