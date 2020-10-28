Кравчук назначил Арестовича спикером украинской делегации в ТКГ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук назначил спикером делегации известного военного эксперта Алексея Арестовича. Об этом он сам сообщил в Facebook.
«Я назначен советником делегации по информационной политики с полномочиями „единственного голоса“ относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины», — написал он.
Также Арестович сообщил, что на заседании ТКГ 28 октября Леонид Кравчук предложил координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» относительно интенсификации процесса мирного урегулирования.
Напомним, накануне от должности спикера украинской делегации отказался Маркиян Лубкивский.9 Сделайте "ФАКТЫ"
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