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Кудрин считает, что по расходам на образование и здравоохранение надо выйти на 5% от ВВП

Кудрин считает, что по расходам на образование и здравоохранение надо выйти на 5% от ВВП

Тема: Пленарное заседание Госдумы 28 октября 2020 года


Расходы бюджетной системы на образование и здравоохранения надо поднять до уровня 5% от ВВП, как это было заложено в концепции долгосрочного развития страны, принятой в 2008 году. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы при обсуждении проекта бюджета на 2021-2023 годы.

«В расходах бюджетной системы доля расходов на образование снижается с 3,9 процента от ВВП в 2021 году до 3,6 процента от ВВП в 2023 году. Снижение всего на три десятых процента, но в перспективе трёх лет не хотелось бы видеть, что мы будем тратить меньше на образование в процентах к ВВП», — отметил Кудрин.

Он добавил, что в здравоохранении тоже ожидается снижение с 3,2 до 2,9 процента от ВВП к 2023 году. Со времён принятия концепции долгосрочного социально-экономического развития страны в 2008 году, по его словам, стоит задача выйти на 5% по отношению к ВВП по расходам на образование и здравоохранение. «Все под этим подписались. Но сегодня почему-то мы не держим эти цифры как ориентиры по ключевым для развития страны сферам», — отметил Кудрин.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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