"Лень мне". Шнуров отказался баллотироваться в Госдуму

Лидия Мартынова

. Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует участвовать в предстоящих будущей осенью парламентских выборах, сказал артист в разговоре с РИА Новости.

"Думаю, что нет. Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет", – сказал Шнуров, отвечая на вопрос о видении своих возможных политических планов.

О них Шнуров обещал рассказать позднее.

сообщало, что лидер "Новых людей" планирует возглавить список политсилы на выборах в Госдуму.