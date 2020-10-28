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"Лень мне". Шнуров отказался баллотироваться в Госдуму

"Лень мне". Шнуров отказался баллотироваться в Госдуму
. Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует участвовать в предстоящих будущей осенью парламентских выборах, сказал артист в разговоре с РИА Новости.

"Думаю, что нет. Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет", – сказал Шнуров, отвечая на вопрос о видении своих возможных политических планов.

О них Шнуров обещал рассказать позднее.


сообщало, что лидер "Новых людей" планирует возглавить список политсилы на выборах в Госдуму.
# Политика
По материалам: ria.ru

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