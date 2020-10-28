Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

В осеннее время года комнатные растения нуждаются в особом уходе из-за смены климата. В лунном календаре каждый найдет для себя полезные рекомендации по выращиванию комнатных цветов в период холодов.

Комнатные растения радуют нас даже суровой зимой, когда на подоконниках по-летнему тепло от ярких цветов и зелени. Правильный и своевременный уход за цветами в осенний период придаст им сил как для активного цветения, так и для развития. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют согласовать уход за зимним садом с лунным календарем, чтобы вовремя пересаживать цветы и день за днем наслаждаться своими успехами в цветоводстве.

1, 2 ноября. Первые дни месяца убывающая Луна проведет в Тельце, и в это время цветоводы смогут поухаживать за домашними растениями, прорастить семена и пересадить цветы.

3, 4 ноября. В эти дни под влиянием Близнецов растения не стоит пересаживать, однако опрыскивание и удаление пыли с широколистных комнатных любимцев пойдет им на пользу.

5, 6 ноября. Луна в Раке — отличное время для того, чтобы пересадить те растения, которые уже хорошо укоренились и имеют сильную корневую систему. Заниматься пересадкой травянистых и слабых растений не стоит из-за вероятности навредить корням, что повлечет за собой медленное развитие и болезни.

7, 8 и 9 ноября. Под влиянием стареющей Луны во Льве растения не тревожат. В эти дни уместным будет соблюдение температурного режима и умеренный полив. Цветоводы также могут заняться приобретением новых горшков и кашпо, а также подготовить грунт для дальнейших пересадок.

10, 11 ноября. Луна продолжает убывать, переходя в Знак Девы. В это время растения можно пересаживать, но бережно. Высаженные луковицы в эти дни хорошо приживутся, а зимой порадуют красивыми цветами, если создать им подходящие условия.

12, 13 ноября. Под влиянием созвездия Весов пересаживать стоит лишь самые неприхотливые растения. Остальным комнатным любимцам будет достаточно полива, а также подкормки для тех цветов, которые набирают бутоны.

14, 15 ноября. Луна в Скорпионе и Новолуние 15 числа — не время для активного ухода за растениями. В эти дни цветам создают условия для развития: соблюдают температурный режим, создают оптимальную влажность и продлевают световой день для тех растений, которые активно растут даже в холодное время года.

16, 17 ноября. Рост Луны в Стрельце сопровождается движением сока от корней к стеблям, поэтому подрезать цветы не стоит из-за вероятности навредить развитию комнатных любимцев.

18, 19 ноября. Рост домашних цветов под влиянием растущей Луны в Козероге ускоряется. В это время важно обеспечить растениям комфортную среду, а также использовать лампы, чтобы цветы развивались без деформаций.

20, 21 ноября. Луна в малоплодородном Водолее — время для отдыха растений. В эти дни уместным будет полив и опрыскивание цветов, если это необходимо, а вот пересадка или высадка новых растений не обернется для них пользой.

22, 23 и 24 ноября. Рост Луны в Рыбах дарит цветоводам три дня для активной работы в зимнем саду. В это время можно проводить любые манипуляции с цветами, бережно обращаясь с корнями и хрупкими побегами.

25, 26 ноября. Неплодородное созвездие Овна никак не повлияет на растения, если дать им передышку. В эти дни можно заняться опрыскиванием растений с целью предотвращения заболеваний.

27, 28 и 29 ноября. Влияние Тельца будет позитивным, и в это время можно не только сажать и пересаживать растения, но и прививать их, а также выращивать редкие цветы. Уместным будет и высаживание овощей, а также салатных культур.

30 ноября. Полнолуние в Близнецах — время для отдыха растений. В эти дни их не стоит тревожить, чтобы не навредить чрезмерной заботой. Полив также стоит ограничить, чтобы не залить корни.