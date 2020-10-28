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Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях

Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях
В Украине только в шести областях участковые комиссии завершили подсчет голосов на местных выборах. Большинство из этих областей на западе.

Об этом сообщает Центризбирком.
На день вторника завершен подсчет голосов на участках в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Всего же по стране на 12:00 27 октября завершили подсчет голосов 91% участковых комиссий. Уже начат процесс передачи протоколов в районные и облизбиркомы.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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