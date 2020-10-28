Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях

Алексей Вольцев

В Украине только в шести областях участковые комиссии завершили подсчет голосов на местных выборах. Большинство из этих областей на западе.Об этом сообщает Центризбирком.На день вторника завершен подсчет голосов на участках в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.Всего же по стране на 12:00 27 октября завершили подсчет голосов 91% участковых комиссий. Уже начат процесс передачи протоколов в районные и облизбиркомы.