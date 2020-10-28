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Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой

Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой
Министерство финансов не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом во время выступления в Госдуме глава ведомства Антон Силуанов.

Он объяснил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции.


"Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", — добавил он.

По его словам, сейчас этому важно поддержать именно неработающих пенсионеров.


Министр также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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