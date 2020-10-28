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Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
Минфин РФ не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По (индексации - ред.) пенсий работающим пенсионерам позиция наша следующая: пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию еще и работает, то заработок не утрачен, может быть, он небольшой этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", - сказал Силуанов, выступая в Госдуме в среду.

# Россия
По материалам: ria.ru

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