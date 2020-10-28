Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19

Влада Некрасова

Россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к различным домыслам о коронавирусе, медики имеют возможность давать комментарии о различных аспектах, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее стало известно о решении, согласно которому для повышения эффективности информирования населения о COVID-19 эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с министерством.





"Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам. Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений и как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России. Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства", - сказал Кузнецов.

Он пояснил, что во время пандемии информационное поле наполнилось различными домыслами и прогнозами, которые иногда являются диаметрально противоположными.





"Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19. Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве - каким рекомендациям следовать",- отметил Кузнецов.