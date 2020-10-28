Минздрав Украины назвал условие ужесточения карантина

Влада Некрасова

В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко."Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже."Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой."В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", – отметил Ляшко.