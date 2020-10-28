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Мэр Львова ушел на самоизоляцию: у жены и тещи Садового подтвердили коронавирус

Мэр Львова ушел на самоизоляцию: у жены и тещи Садового подтвердили коронавирус

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Семья мэра Львова Андрея Садового заразилась коронавирусом. Сам городской голова проверился и получил негативный ПЦР-тест. А вот у супруги Садового Екатерины и его тещи Марии Михайловны тест подтвердил коронавирусную инфекцию. Об этом мэр =68.ARBVhpO9Tnnam5jCaCLvt9QOGC6BhmPr8I7Ftvo-rgBuLAgydK0ZzahEnGNlCDmdsB35wQoDVMlsCLzeaRHnqMpjZj3_kPNeCrqqmZntA8wVF2dBIC5KASS5D-u3yRYpA1IBMNrcYKoiTVh6hZRNmu5EkCvruI6U2N7nilmzzDXAeS4GKdLkO_Axx_KsqAlCqAJmFubBROi3qc2qtV2gvuBd-9UqCGxtr64QZ51fm1vPvxdttewLFz8LK2amkFhi_XYfU27ci7vxmPDu3_-lHSbgc-GUYtuLuum8uOjZcVNOMI9nWoIzuFjXLwwp6BhAlxyx-Ebk9KE6cd5JPDUwiQ&__tn__=-R]рассказал в соцсетях.

Садовой уточнил, что у него болезненных симптомов нет, тем не менее городской голова уходит на самоизоляцию. «Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу», — пообещал он.

Напомним, Садовой перед вторым туром выборов мэра Львова планировал провести дебаты со своим соперником Олегом Синюткой. Учитывая, что Садовому придется находиться на самоизоляции, дебаты скорее всего придется отменить.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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