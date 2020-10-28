На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России

Анастасия Иванова

Завершился приём заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование 2020», стартовавший по инициативе Минпросвещения России в сентябре, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на конкурс поступило 576 заявок из 73 российских регионов.

Участие в конкурсе приняли ведущие федеральные общественно-политические и отраслевые СМИ, редакции и индивидуальные авторы региональных СМИ всех типов, а также педагоги, учащиеся, блогеры, публикующие материалы по теме образования.

Конкурсные заявки принимались в течение месяца в специальном разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс играет важную роль в поддержке продвижения и популяризации темы образования. Результаты мониторинга активности СМИ и граждан в социальных сетях говорят о возросшем внимании к образовательной тематике. За год количество информационных материалов о значимых образовательных событиях увеличилось в полтора раза и превысило 2,2 тысячи публикаций.

После прохождения технической проверки конкурсные заявки будут переданы для оценки в Экспертный совет. В этом году он состоит из Большого и Школьного жюри. Последнее оценит материалы, которые представлены в двух специальных номинациях для школьников и студентов. В каждой номинации эксперты определят трёх финалистов, один из которых станет победителем.

Итоги конкурса будут подведены в течение двух ближайших недель, а 12 ноября в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.