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На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России

На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России

Завершился приём заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование 2020», стартовавший по инициативе Минпросвещения России в сентябре, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на конкурс поступило 576 заявок из 73 российских регионов.

Участие в конкурсе приняли ведущие федеральные общественно-политические и отраслевые СМИ, редакции и индивидуальные авторы региональных СМИ всех типов, а также педагоги, учащиеся, блогеры, публикующие материалы по теме образования.

Конкурсные заявки принимались в течение месяца в специальном разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс играет важную роль в поддержке продвижения и популяризации темы образования. Результаты мониторинга активности СМИ и граждан в социальных сетях говорят о возросшем внимании к образовательной тематике. За год количество информационных материалов о значимых образовательных событиях увеличилось в полтора раза и превысило 2,2 тысячи публикаций.

После прохождения технической проверки конкурсные заявки будут переданы для оценки в Экспертный совет. В этом году он состоит из Большого и Школьного жюри. Последнее оценит материалы, которые представлены в двух специальных номинациях для школьников и студентов. В каждой номинации эксперты определят трёх финалистов, один из которых станет победителем.

Итоги конкурса будут подведены в течение двух ближайших недель, а 12 ноября в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.

# Общество
По материалам: edu.ru

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