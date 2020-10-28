Насколько рискован туристический транзит через Минск?

Влада Некрасова

Белоруссия не требует у иностранцев при транзите справки об отсутствии коронавируса и прохождения самоизоляции. Какие цели преследует белорусская сторона, и в чем риски перелетов через Минск, рассказали эксперты туристического рынка.

НУЖНА ЛИ СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ COVID-19 ТРАНЗИТНИКАМ

По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, с 22 октября иностранцам разрешен транзит без справки об отсутствии заболевания коронавирусом и ухода на самоизоляцию на 10 дней.

Как разъяснили в ведомстве, для этого иностранным гражданам нужно документально подтвердить факт транзита (срок до 24 часов) через территорию Белоруссии. Такими документами могут быть билет, транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения и другие документы.

При этом у путешественников, у которых не будет документов, подтверждающих транзит, также сохраняется возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции. Однако таким лицам пограничники будут выдавать «анкету прибывшего», в которой гость страны должен оставить запись: «транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов». Эту анкету человек обязан сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что если иностранцы, следующие транзитом, за 24 часа не успеют покинуть территорию Белоруссии, то они будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, с 13 октября требование об отрицательном тесте на коронавирус предъявляется к гражданам РФ, которые приезжают в Белоруссию с личными, деловыми или туристическими целями. Россия отнесена белорусскими властями к «красной зоне» (всего в этом списке более 100 стран).

КАКИЕ РЕЙСЫ ЕСТЬ ИЗ БЕЛОРУССИИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

По мнению экспертов, с которыми пообщался «Вестник АТОР», посредством отмены требования об изоляции и справки об отсутствии COVID-19 для транзитников белорусская сторона стремится сформировать транзитный трафик из России через Минск в Европу, поддерживая интересы национального перевозчика.

Так, у «Белавиа» в зимнем расписании запланированы рейсы в Австрию, Испанию, Италию, Венгрию, Нидерланды, Германию, Францию, Чехию, страны Балтии, Великобританию, Грузию.

«Политика белорусских властей обусловлена намерением «зацепить» транзитный поток из России в Европу. Тем более, что «Белавиа» выполняет уже три рейса в неделю из Минска в Москву. Формально у россиян появилась альтернатива полетам в Европу через Стамбул – перелеты через Минск. Транзит через Минск в Европу, в зависимости от направлений, обойдется на 10-20% дешевле, чем через Стамбул», – говорит один из представителей авиаотрасли.

Кстати, в зимнем сезоне 20/21 в расписании «Белавиа» нет прямых рейсов из Минска на красноморские курорты Египта. Также нет перелетов в страны, которые заявили о готовности принимать российских туристов: это Хорватия, Греция, Словения.

ПУСТЯТ ЛИ РОССИЯН В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ МИНСК

По мнению участников туристического рынка, перелеты через Минск заинтересуют самостоятельных путешественников. Туроператоры предлагать туры в Европу с транзитом через территорию Белоруссии не будут. Как заявили в одной из туроператорских компаний, в этом случае не решен «вопрос безопасности российских граждан и действия страховок».

При этом эксперты рынка обращают внимание на ужесточение государствами ЕС политики въезда для граждан третьих стран, к которым относится и Россия.

«Россияне теоретически могут купить билет и полететь в европейскую страну через Минск. Однако у них должно быть четкое обоснование для въезда. Воссоединение с семьей, обучение, лечение, срочные вопросы по бизнесу. О туризме, как правило, речь не идет. Во многие страны Европы путешественников из России просто не пустят, и в этом случае россиянам придется заново покупать билеты для возвращения домой. Поэтому при планировании поездки в Европу нужно учесть все риски и ограничения. Покупка билета на самолет – не гарантия въезда», – резюмирует один из участников рынка.