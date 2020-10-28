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Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет

Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
. К международному дню анимации портал Кино Mail.ru составил рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных.

В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation.


Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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