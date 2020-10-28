Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом

Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом

Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом

53-летняя голливудская актриса Николь Кидман хоть и пользуется соцсетями, однако выступает против того, чтобы это делали их с 53-летним Китом Урбаном дети: 12-летняя Сандэй и девятилетняя Маргарет. В интервью изданию Loose Women она заявила, что не позволит дочерям регистрироваться в инстаграме.


Николь Кидман с дочерьми

Звезда призналась, что их старшая дочь уже проявляет большой интерес к популярной социальной сети, однако Николь ее в этом сильно ограничивает, поскольку изо всех сил пытается контролировать технологии.

Сама я не особо технически подкована. Мне очень трудно следить за всем этим и быть в курсе всего нового. Я не позволю детям быть в инстаграме. У меня есть 12-летний ребенок, который очень хочет попасть в этот мир. Это какая-то постоянная тяга. Я думаю, что многие родители сказали бы то же самое,

— поделилась она.


Кит Урбан и Николь Кидман

Кидман также рассказала, что для нее является приоритетом в воспитании дочерей.

Думаю, главное — это поддерживать их уверенность в себе и самооценку,

— призналась Николь.

Актриса добавила, что стремится направлять своих детей, но без гиперопеки — не позволяя им совершать ошибки и падать, она не дает им впитывать боль от этих неудач.

Это такая радость — воспитывать этих прекрасных маленьких женщин, которые растут. Я открываю что-то новое в них день за днем. Мне это нравится,

— сказала она.


У Кидман также есть двое приемных детей от брака с Томом Крузом: 27-летняя Изабелла и 25-летний Коннор, но о них звезда говорит редко, так как после развода родителей те приняли решение остаться с отцом и тоже стали последователями сайентологической церкви, как и актер.

Расставание с ними Николь переживала тяжело, и до сих пор эта тема остается для нее крайне болезненной.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
В Москве пройдёт Всероссийский форум «Растим гражданина»
В Москве пройдёт Всероссийский форум «Растим гражданина»
В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все общеобразовательные учреждения
В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все
Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности, неудач и потерь
3 эффективных обряда на ноябрь 2020 года: избавляемся от бедности,
"Лень мне". Шнуров отказался баллотироваться в Госдуму
"Лень мне". Шнуров отказался баллотироваться в Госдуму
Forbes представил рейтинг самых прибыльных русскоязычных YouTube-каналов
Forbes представил рейтинг самых прибыльных русскоязычных
В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19
В Москве продолжается суточный рост количества погибших от Covid-19
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Зюганов раскритиковал российское телевидение
Зюганов раскритиковал российское телевидение
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату"
МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"
Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума

Еще по теме

Николь Кидман планирует усыновить ребенка из Индии
Николь Кидман и Кит Урбан станут родителями приемного ребенка
Николь Кидман и Кит Урбан не скрывали своих чувств на концерте CMT Artists of the Year
Николь Кидман отреагировала на песню мужа с деталями их интимной жизни