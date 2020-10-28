Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом

Вадим Карасев

53-летняя голливудская актриса Николь Кидман хоть и пользуется соцсетями, однако выступает против того, чтобы это делали их с 53-летним Китом Урбаном дети: 12-летняя Сандэй и девятилетняя Маргарет. В интервью изданию Loose Women она заявила, что не позволит дочерям регистрироваться в инстаграме.





Николь Кидман с дочерьми

Звезда призналась, что их старшая дочь уже проявляет большой интерес к популярной социальной сети, однако Николь ее в этом сильно ограничивает, поскольку изо всех сил пытается контролировать технологии.

Сама я не особо технически подкована. Мне очень трудно следить за всем этим и быть в курсе всего нового. Я не позволю детям быть в инстаграме. У меня есть 12-летний ребенок, который очень хочет попасть в этот мир. Это какая-то постоянная тяга. Я думаю, что многие родители сказали бы то же самое,

— поделилась она.





Кит Урбан и Николь Кидман

Кидман также рассказала, что для нее является приоритетом в воспитании дочерей.

Думаю, главное — это поддерживать их уверенность в себе и самооценку,

— призналась Николь.

Актриса добавила, что стремится направлять своих детей, но без гиперопеки — не позволяя им совершать ошибки и падать, она не дает им впитывать боль от этих неудач.

Это такая радость — воспитывать этих прекрасных маленьких женщин, которые растут. Я открываю что-то новое в них день за днем. Мне это нравится,

— сказала она.





У Кидман также есть двое приемных детей от брака с Томом Крузом: 27-летняя Изабелла и 25-летний Коннор, но о них звезда говорит редко, так как после развода родителей те приняли решение остаться с отцом и тоже стали последователями сайентологической церкви, как и актер.

Расставание с ними Николь переживала тяжело, и до сих пор эта тема остается для нее крайне болезненной.