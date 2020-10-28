Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской области»

Алексей Вольцев

Первый республиканский форум молодых госслужащих, прошедший в Казани, превратился в презентацию недавно созданной Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана. Изначально форум задумывался как площадка для обмена опытом сравнительно молодых, но уже статусных чиновников с молодыми аппаратчиками, однако быстро превратился в аттракцион личного тщеславия. Неизвестно, чем бы вообще запомнился форум, если бы не приглашенный на него вице-спикер Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.

Ахметова по праву считают долгожителем среди чиновников «шаймиевского призыва». Он 20 лет возглавлял Министерство сельского хозяйства Татарстана и всегда разделял ценности «истеблишмента» региона, то есть татарской этнократии. Выпускник Казанского ветеринарного института и Саратовской партийной школы, прошедший путь от председателя колхоза «Алга» до первого секретаря Балтасинского райкома КПСС, он в 1999 был посажен в кресло главного агрария республики и просидел в нем до сентября 2019 года. А после получил должность вице-спикера в республиканском парламенте. Помимо Комиссии правил этики депутата Госсовета РТ, Ахметову поручили возглавить созданную в июле этого года Комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана.

Первоначально появление этой структуры, состоящей из чиновников, местных депутатов и регионального муфтия, воспринималось, как своего рода механизм для успокоения национально озабоченной татарской интеллигенции, которая крайне болезненно восприняла отмену принудительного изучения татарского в школах республики, где всех школьников, вне зависимости от национальности, заставляли его учить с 1992 года.

Нулевой эффект от такой практики совершенно не смущал татарских националистов. Когда же с 2017 года была введена добровольность, выяснилось, что от изучения татарского отказались не только русскоязычные родители, но и заметная часть городских татар. Это особенно задело националистов, которые любят выступать от имени всего татарского народа: получалось, что городские татары в большей своей массе не разделяют их взгляды.

Поэтому чтобы как-то успокоить обиженную татарскую националистическую общественность, в Казанском кремле решили создать эту комиссию. К тому же в преддверии выборов президента Татарстана их фаворит и победитель Рустам Минниханов периодически использовал татарский национализм в своей предвыборной риторике.

Первые заседания Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка вызвали разочарование со стороны татарских националистов. Ведь первоначально вся работа свелась к учреждению очередной литературной премии для татарских писателей, поддержке фестивалей песни и пляски, мониторингу сайтов региональных министерств на предмет публикаций на татарском языке и упрекам в адрес тех министров, которые редко выступают на нем с отчетами. Создавалось впечатление, что этим всё и ограничится.

Однако то ли на Марата Ахметова подействовала критика, то ли ему важно было доказать, что он заботится о сохранении родного языка, но придя на первый республиканский форум молодых госслужащих, он тут же объявил, что пора вводить 15% надбавку к зарплатам чиновников и работников бюджетной сферы за знание татарского языка. При этом вице-спикер ссылалася на закон «О государственных языках Республики Татарстан». Правда, Ахметов для чего-то добавил, что «волков бояться — в лес не ходить».

Более того, он связал знание татарского с сохранением Татарстана как национальной республики:

«Если мы хотим сохранить статус и уровень республики, у которой есть Конституция, то должны сохранить татарский язык. Мы ведь не хотим, чтобы Татарская Республика стала называться Казанской областью. Республика Татарстан — это звучит гордо. Это динамично развивающийся субъект нашей страны, престижный регион, где комфортно жить и работать, где созданы все возможности для реализации молодежи. В то же время мы для сохранения статуса нашей республики должны сохранить свой родной татарский язык».

Можно констатировать, что эта возникшая в голове у Марата Ахметова парадигма отражает логику не только татарских националистов, но и той части «элиты Татарстана», которая им симпатизирует. Правда, самой элите республики это не мешает избавлять своих детей от изучения татарского языка, как они это делают, например, отдавая их учиться в специально построенную Международную школу Казани, где изучение татарского ведется на минимальном уровне и только в начальной школе.

Тем не менее, страх перед упразднением Республики Татарстан за счет объединения с другими регионами, либо за счет отказа России от асимметричной этнофедерации в пользу федерации с правовым равенством всех регионов очень силен у этнократии Татарстана. Скорее всего, призрак «Казанской области» мерещится не только Марату Ахметову, но и тем, кто его поставил вице-спикером. Это, конечно, не помешало в 2017 году всему Госсовету дружно поддержать добровольность изучения татарского языка, но желание вернуться к тому, что было раньше, не отбило…

Выступая перед молодыми чиновниками, Ахметов пошел еще дальше, связав знание родного языка с уважением к Республике Татарстан:

«Я считаю, что человек, особенно татарской национальности, если не знает свой родной язык, значит, он не уважает своих родителей, своих предков, не уважает свою республику. Навязывать изучение татарского языка нынче уже неинтересно. Но если татарские парни и девушки знают свой родной язык, это нужно считать их классом и духовным богатством. Если мы утверждаем, что наш народ с богатой историей, ученый, способный, что когда-то у него было государство, то почему мы не должны знать русский язык на таком уровне, чтобы русские завидовали, и говорить на татарском так, чтобы хотелось смотреть в рот и слушать?».

Далее, как говорится, «Остапа понесло»: Ахметов заявил, что нужно создавать специальный Совет при президенте РФ по языкам нерусских народов России, внедрять обязательное изучение татарского языка в школах Татарстана, но не в качестве родного, а в качестве государственного для всех поголовно, для чего надо начать работать с родителями русскоязычных детей (каким образом, он не уточнил, но намек был понят). А в итоге похвалил КПСС, в которой состоял многие годы, предложив вернуться к методам работы, которые были у партии во времена СССР.

Слушая всё это из уст совсем не активиста Татарской партии национальной независимости «Иттифак», а члена «Единой России», остается поражаться зоологической дремучести, которая сохранилась в головах у части представителей татарстанского руководства с 1990-х годов. Да, безусловно, Ахметову это добавит очков в глазах татарских националистов, но резко изменит к нему отношение со стороны русскоязычного большинства республики. Да и не только республики. Нужны ли такие кульбиты и перевоплощения? Или никакого перевоплощения не было, а Марат Готович всегда был таким, только руководя сельским хозяством (которое, кстати, находится в плачевном состоянии), не имел возможности раскрыться «во всей красе»?

Не исключено, что получив инструмент в лице Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана, Марат Ахметов теперь превратит эту структуру в филиал печально известного Татарского общественного центра. Интересно, о чем думал Рустам Нургалиевич Минниханов, подписывая указ о создании этой комиссии?