Новации в Татарстане: 15% за знание татарского и угроза «Казанской области»
Первый республиканский форум молодых госслужащих, прошедший в Казани, превратился в презентацию недавно созданной Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана. Изначально форум задумывался как площадка для обмена опытом сравнительно молодых, но уже статусных чиновников с молодыми аппаратчиками, однако быстро превратился в аттракцион личного тщеславия. Неизвестно, чем бы вообще запомнился форум, если бы не приглашенный на него вице-спикер Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.
Ахметова по праву считают долгожителем среди чиновников «шаймиевского призыва». Он 20 лет возглавлял Министерство сельского хозяйства Татарстана и всегда разделял ценности «истеблишмента» региона, то есть татарской этнократии. Выпускник Казанского ветеринарного института и Саратовской партийной школы, прошедший путь от председателя колхоза «Алга» до первого секретаря Балтасинского райкома КПСС, он в 1999 был посажен в кресло главного агрария республики и просидел в нем до сентября 2019 года. А после получил должность вице-спикера в республиканском парламенте. Помимо Комиссии правил этики депутата Госсовета РТ, Ахметову поручили возглавить созданную в июле этого года Комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана.
Первоначально появление этой структуры, состоящей из чиновников, местных депутатов и регионального муфтия, воспринималось, как своего рода механизм для успокоения национально озабоченной татарской интеллигенции, которая крайне болезненно восприняла отмену принудительного изучения татарского в школах республики, где всех школьников, вне зависимости от национальности, заставляли его учить с 1992 года.
Нулевой эффект от такой практики совершенно не смущал татарских националистов. Когда же с 2017 года была введена добровольность, выяснилось, что от изучения татарского отказались не только русскоязычные родители, но и заметная часть городских татар. Это особенно задело националистов, которые любят выступать от имени всего татарского народа: получалось, что городские татары в большей своей массе не разделяют их взгляды.
Поэтому чтобы как-то успокоить обиженную татарскую националистическую общественность, в Казанском кремле решили создать эту комиссию. К тому же в преддверии выборов президента Татарстана их фаворит и победитель Рустам Минниханов периодически использовал татарский национализм в своей предвыборной риторике.
Первые заседания Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка вызвали разочарование со стороны татарских националистов. Ведь первоначально вся работа свелась к учреждению очередной литературной премии для татарских писателей, поддержке фестивалей песни и пляски, мониторингу сайтов региональных министерств на предмет публикаций на татарском языке и упрекам в адрес тех министров, которые редко выступают на нем с отчетами. Создавалось впечатление, что этим всё и ограничится.
Однако то ли на Марата Ахметова подействовала критика, то ли ему важно было доказать, что он заботится о сохранении родного языка, но придя на первый республиканский форум молодых госслужащих, он тут же объявил, что пора вводить 15% надбавку к зарплатам чиновников и работников бюджетной сферы за знание татарского языка. При этом вице-спикер ссылалася на закон «О государственных языках Республики Татарстан». Правда, Ахметов для чего-то добавил, что «волков бояться — в лес не ходить».
Более того, он связал знание татарского с сохранением Татарстана как национальной республики:
Можно констатировать, что эта возникшая в голове у Марата Ахметова парадигма отражает логику не только татарских националистов, но и той части «элиты Татарстана», которая им симпатизирует. Правда, самой элите республики это не мешает избавлять своих детей от изучения татарского языка, как они это делают, например, отдавая их учиться в специально построенную Международную школу Казани, где изучение татарского ведется на минимальном уровне и только в начальной школе.
Тем не менее, страх перед упразднением Республики Татарстан за счет объединения с другими регионами, либо за счет отказа России от асимметричной этнофедерации в пользу федерации с правовым равенством всех регионов очень силен у этнократии Татарстана. Скорее всего, призрак «Казанской области» мерещится не только Марату Ахметову, но и тем, кто его поставил вице-спикером. Это, конечно, не помешало в 2017 году всему Госсовету дружно поддержать добровольность изучения татарского языка, но желание вернуться к тому, что было раньше, не отбило…
Выступая перед молодыми чиновниками, Ахметов пошел еще дальше, связав знание родного языка с уважением к Республике Татарстан:
Далее, как говорится, «Остапа понесло»: Ахметов заявил, что нужно создавать специальный Совет при президенте РФ по языкам нерусских народов России, внедрять обязательное изучение татарского языка в школах Татарстана, но не в качестве родного, а в качестве государственного для всех поголовно, для чего надо начать работать с родителями русскоязычных детей (каким образом, он не уточнил, но намек был понят). А в итоге похвалил КПСС, в которой состоял многие годы, предложив вернуться к методам работы, которые были у партии во времена СССР.
Слушая всё это из уст совсем не активиста Татарской партии национальной независимости «Иттифак», а члена «Единой России», остается поражаться зоологической дремучести, которая сохранилась в головах у части представителей татарстанского руководства с 1990-х годов. Да, безусловно, Ахметову это добавит очков в глазах татарских националистов, но резко изменит к нему отношение со стороны русскоязычного большинства республики. Да и не только республики. Нужны ли такие кульбиты и перевоплощения? Или никакого перевоплощения не было, а Марат Готович всегда был таким, только руководя сельским хозяством (которое, кстати, находится в плачевном состоянии), не имел возможности раскрыться «во всей красе»?
Не исключено, что получив инструмент в лице Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстана, Марат Ахметов теперь превратит эту структуру в филиал печально известного Татарского общественного центра. Интересно, о чем думал Рустам Нургалиевич Минниханов, подписывая указ о создании этой комиссии?