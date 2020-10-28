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ОмГПУ с 30 октября по 6 ноября вновь станет одной из площадок проведения фестиваля NAUKA 0+

ОмГПУ с 30 октября по 6 ноября вновь станет одной из площадок проведения фестиваля NAUKA 0+

Омский государственный педагогический университет с 30 октября по 6 ноября вновь станет одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, сообщает пресс-служба вуза.

Основная тема фестиваля науки этого года – 75-летие атомной промышленности, физика будущего.

Открытие фестиваля науки состоится 30 октября. В рамках мероприятия запланированы открытые лекции ученых, мастер-классы преподавателей ОмГПУ и приглашенных экспертов-практиков, экскурсии, выставки, конкурсы и многое другое.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ – крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире, он проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Фестиваль проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук.

Впервые фестиваль был проведен в 2006 году, статус «всероссийский» он получил в 2011 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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