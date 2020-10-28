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Парламент Сербии утвердил новое правительство страны

Парламент Сербии утвердил новое правительство страны

Депутаты Народной Скупщины (однопалатный парламент) Сербии в ходе специального заседания в среду утвердили новое правительство республики во главе с премьер-министром Аной Брнабич. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

За утверждение нового кабмина проголосовали 227 законадателей из 232 присутствующих на заседании, 5 депутатов высказались против, 16 отсутствовали. По завершении голосования председатель правительства и министры принесли присягу, официально вступив в должность.

Новое правительство Сербии будет включать 21 министерство, также в него войдут два министра без портфеля. Особенностью нового кабмина является то, что более 50 процентов министерских кресел в нём займут женщины.

Ранее в среду премьер-министр Сербии Ана Брнабич представила депутатам Скупщины программу нового правительства, предусматривающую шесть главных целей. Это применение эффективных мер для борьбы с коронавирусом и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения, борьба за жизненно важные интересы сербского народа в Косово и Метохии, сохранение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также противодействие организованной преступности, достижение прогресса в области господства права и дальнейшее укрепление экономики страны.

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По материалам: pnp.ru

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