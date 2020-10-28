Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами

Лидия Мартынова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что восприятие карабахского конфликта в мире изменилось.

«Во время этой войны существенно изменилось восприятие карабахского конфликта в мире. Основные международные игроки теперь признают и открыто заявляют, что Азербайджан и Турция являются агрессорами. Наличие террористов и наемников на стороне Азербайджана — уже доказанный в мире факт», — сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.

По его словам, это стало возможным, в том числе, в результате «правильной дипломатической работы и публичной конструктивной деятельности» Армении.



«Азербайджан как раньше, так и сейчас не готов к компромиссам. И этот факт на международном уровне легитимизирует право армянского народа бороться до конца, добиваться побед», — отметил премьер.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.

Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.