Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса

Анастасия Иванова

. У больных коронавирусом могут проявиться не только распространенные симптомы, вроде высокой температуры и потери обоняния. О некоторых редких проявлениях COVID-19 рассказал в интервью радио Sputnik психолог Сергей Ланг, у которого переболела вся семья.

Высокая температура, потеря обоняния, кашель и усталость – это самые распространенные, но не единственные симптомы коронавируса. Ланг и его семья столкнулись еще и с тем, что во время болезни невозможно было спокойно спать.

"Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме", – заявил собеседник радио.

Полностью после болезни семья еще не оправилась, дают о себе знать последствия коронавируса. Некоторые из них встречаются очень редко.

"После коронавируса, когда уже прошло 3-4 месяца после болезни, здоровье стало не таким, как раньше. Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов", – заключил Ланг.