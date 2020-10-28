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"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"

"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"
. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции.
[media=https://www.instagram.com/p/CG2BQuhIJVU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

"На "Дорожном радио" появилась новинка – песня Валерии "Пьяная", – сообщили в официальном инстаграм-аккаунте станции.

Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах состоится в эту пятницу, 30 октября.


В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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