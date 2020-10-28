"Пьяная" Валерии появилась на "Дорожном радио"

Влада Некрасова

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. В эфире "Дорожного радио" в этот вторник состоялась премьера песни Валерии "Пьяная". Об этом стало известно из инстаграма радиостанции.

"На "Дорожном радио" появилась новинка – песня Валерии "Пьяная", – сообщили в официальном инстаграм-аккаунте станции.

Послушать лирическую композицию о любви можно было только в эфире. Ожидается, что релиз на цифровых платформах состоится в эту пятницу, 30 октября.

В комментариях поклонники написали, что с "нетерпением ждут" выхода песни, а некоторые уверены, "Пьяная" обязательно станет хитом.