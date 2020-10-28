Победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет стали 22 человека

Алексей Вольцев

Победителями XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрасте 14–17 лет стали 22 человека из 17 регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия – страна возможностей».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что ранее были названы 103 победителя конкурса в возрасте от 18 до 35 лет.

«Каждый из 22 авторов лучших инициатив получит адресную поддержку: традиционные призы конкурса, информационное сопровождение, льготы при поступлении в вузы-партнеры в виде дополнительных баллов ЕГЭ. Часть победителей смогут реализовать свои проекты благодаря нашему сотрудничеству с Грантовым конкурсом молодежных инициатив Росмолодежи», – сообщила, в свою очередь, руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Среди лучших конкурсных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие регионов, – проект по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через творческие занятия с волонтерами, проект разработки биотехнологии очистки промышленных сточных вод и проект разработки технологии производства бумаги из сухих листьев.

Победители конкурса представляют Башкортостан, Волгоградскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калининградскую и Кемеровскую области, Краснодарский край, Курскую область, Мордовию, Новгородскую и Пензенскую области, Приморский край, Санкт-Петербург, Севастополь, Ульяновскую область и Ямало-Ненецкий АО.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнование проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.