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Польза и вред маринованных огурчиков

Польза и вред маринованных огурчиков

Сезон заготовок закончен, пришло время поедания всех тех маринадов, которые мы закатывали день и ночь. Сегодня разговор о самом распространённом продукте — маринованных огурчиках. Продукт, кстати, очень диетический, который способствует похудению. Но готовим мы маринованные огурчики не потому что хотим похудеть, а потому, что это вкусно, потому, что это один из способов хранения урожая.


Сам рассол и маринованные огурцы помогут вам быстро очистить организм после застолья и излишних возлияний. Они отлично справятся с выводом вчерашних токсинов. Кстати, если в качестве закуски к горячительному подаются маринованные огурчики, то риск отравиться некачественным спиртным — минимален.
В маринованных овощах большое содержание антиоксидантов. А они способствуют снижению риска возникновения раковых опухолей. Людям с генетической предрасположенностью к болезни, маринованные овощи очень и очень полезны и нужны.
Огурец, который вы достали из баночки, не просто овощ с большим содержание воды в составе. Это еще и средство снизить количество вредного холестерина в крови, и привести в ному давление. Как видите, никаких таблеток не нужно, если вы сделали достаточно консерваций на зиму.
Маринованные огурцы прекрасное средство от запоров. Если у вас проблемы такого плана, то не забывайте к обеду добавлять маринованные огурчики.
А еще маринады обладают успокаивающим нервы эффектом. При нашей жизни нужно кушать х постоянно.


Все, конечно, хорошо. Но забывать о негативных последствиях тоже не стоит. Например, о том, что маринованные огурчики мочегонное средство. Лучше не кушать их на ночь, если вам нужно выспаться.


С большой осторожностью маринады можно употреблять тем, кто имеет хронические заболевания ЖКТ. В состав маринада всегда входит уксус или другая кислота, которая раздражает слизистую.
То же касается и заболеваний полости рта. Соль, уксус не лучшее действие окажут на ослабленные десны.
Маринованные огурцы противопоказаны людям, у которых есть проблемы с почками. Соль категорически им нельзя, впрочем, как и уксус.

При мариновании огурцов, их состав в принципе не меняется, но стоит знать, что витамин В, утрачивается полностью.

Ну, а если говорить нормальным, человеческим языком — все должно быть в меру, тогда и будет только толк от еды, и никакого вреда.

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По материалам: planktons

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