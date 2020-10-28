Постельные сцены из Игры престолов: 35 самых горячих кадров

Анастасия Иванова

Вы могли не просмотреть ни одной серии этогомасштабного проекта, снятого по серии книг Джорджа Мартина, но укрыться отновостей и обсуждений вам вряд ли удалось. Так или иначе вы знаете именаперсонажей и актеров, их сыгравших. Вы слышали о том, как поклонники сериалабыли недовольны финальным сезоном. Пропустить это было невозможно – волнойнегодования зрители могли смести все на своем пути.