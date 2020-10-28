РГПУ им. А.И. Герцена получил интерактивный анатомический стол «Пирогов»

Анастасия Иванова

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена получил интерактивный анатомический стол «Пирогов», сообщает пресс-служба вуза.

Он представляет собой симуляционную систему визуализации анатомии тела человека, которая выполнена в виде стола.

Этот уникальный на данный момент аппаратно-программный комплекс, разработанный в России, в частности, включает технологии 3D-моделирования анатомических объектов; сенсорное управление 3D-анатомией и мультимедийную передачу учебной информации, а также реалистичное воспроизведение действий анатома, оперативного хирурга и паталогоанатома.

«Преподавание анатомо-физиологических дисциплин открывает уникальные возможности для сочетания классических подходов и современных интерактивных технологий. Использование инновационной отечественной разработки «Пирогов» позволяет выстроить полный цикл обучения – от визуального знакомства с анатомическим материалом и получения текстовой информации до проверки качества полученных знаний. При работе с анатомическим столом студент получит возможность увидеть строение различных органов и систем с использованием современной компьютерной графики, основанной на классических анатомических атласах, что, несомненно, будет пробуждать у обучающихся интерес к анатомии и физиологии человека», – сообщила заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных РГПУ им. А.И. Герцена доктор биологических наук Екатерина Никитина.

