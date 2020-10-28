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РГПУ им. А.И. Герцена получил интерактивный анатомический стол «Пирогов»

РГПУ им. А.И. Герцена получил интерактивный анатомический стол «Пирогов»

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена получил интерактивный анатомический стол «Пирогов», сообщает пресс-служба вуза.

Он представляет собой симуляционную систему визуализации анатомии тела человека, которая выполнена в виде стола.

Этот уникальный на данный момент аппаратно-программный комплекс, разработанный в России, в частности, включает технологии 3D-моделирования анатомических объектов; сенсорное управление 3D-анатомией и мультимедийную передачу учебной информации, а также реалистичное воспроизведение действий анатома, оперативного хирурга и паталогоанатома.

«Преподавание анатомо-физиологических дисциплин открывает уникальные возможности для сочетания классических подходов и современных интерактивных технологий. Использование инновационной отечественной разработки «Пирогов» позволяет выстроить полный цикл обучения – от визуального знакомства с анатомическим материалом и получения текстовой информации до проверки качества полученных знаний. При работе с анатомическим столом студент получит возможность увидеть строение различных органов и систем с использованием современной компьютерной графики, основанной на классических анатомических атласах, что, несомненно, будет пробуждать у обучающихся интерес к анатомии и физиологии человека», – сообщила заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных РГПУ им. А.И. Герцена доктор биологических наук Екатерина Никитина.
 

# Актуальные новости / Общество
По материалам: edu.ru

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