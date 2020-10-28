Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19

Влада Некрасова

Всемирная организация здравоохранения констатировала рекордный рост количества зараженных коронавирусом в мире за неделю с 19 по 25 октября. Об этом сообщается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

За прошлую неделю Covid-19 выявлен у 2,8 млн человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Умерли от коронавируса за неделю почти 40 тысяч человек.

По данным ВОЗ, особенно быстро заболеваемость растет в Европе, за это время в регионе зарегистрирована почти половина всех новых случаев коронавируса — более 1,3 млн человек. Это на 33% больше, чем неделей ранее.

В первую пятерку по недельному приросту в Европейском регионе по данным ВОЗ вошли:

Франция — 217,7 тыс. заразившихся;Великобритания — 148,5 тыс.;Россия — 114,5 тыс.;Италия — 101,9 тыс.;Бельгия — 90,8 тыс.

В Северной и Южной Америке за неделю зарегистрировали 884 тысячи заразившихся. Из них почти половину — 436 тысяч заболевших — выявлено в США. В Бразилии и Аргентине коронавирус обнаружили у 153 тыс. и 103,7 тыс. человек соответственно, еще 103,7 тыс. новых инфицированных оказалось в Аргентине.