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Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19

Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19

Всемирная организация здравоохранения констатировала рекордный рост количества зараженных коронавирусом в мире за неделю с 19 по 25 октября. Об этом сообщается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

За прошлую неделю Covid-19 выявлен у 2,8 млн человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Умерли от коронавируса за неделю почти 40 тысяч человек.

По данным ВОЗ, особенно быстро заболеваемость растет в Европе, за это время в регионе зарегистрирована почти половина всех новых случаев коронавируса — более 1,3 млн человек. Это на 33% больше, чем неделей ранее.

В первую пятерку по недельному приросту в Европейском регионе по данным ВОЗ вошли:


Франция — 217,7 тыс. заразившихся;
Великобритания — 148,5 тыс.;
Россия — 114,5 тыс.;
Италия — 101,9 тыс.;
Бельгия — 90,8 тыс.

В Северной и Южной Америке за неделю зарегистрировали 884 тысячи заразившихся. Из них почти половину — 436 тысяч заболевших — выявлено в США. В Бразилии и Аргентине коронавирус обнаружили у 153 тыс. и 103,7 тыс. человек соответственно, еще 103,7 тыс. новых инфицированных оказалось в Аргентине.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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