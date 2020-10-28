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Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме

Россиянам начали отказывать в работе из-за ошибок в резюме

Одной из самых частых причин для отказа от рассмотрения кандидата на вакансию оказались проблемы с русским языком в резюме. Об этом свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру".

Орфографические и пунктуационные ошибки в резюме отталкивают 47% российских работодателей. Еще 16% не устраивает слишком подробное описание личных качеств, 7% отказываются рассматривать резюме без фотографии или с неверным оформлением. На решение работодателя также могут повлиять недостоверная информация (24%) и слишком долгий перерыв в работе (11%).

Кроме того, исследователи выяснили, что 40% работодателей отсеивают более половины резюме уже на первом этапе поиска сотрудника. Еще треть отказываются от кандидата после первого негативного впечатления.

Ранее стало известно о планах обсудить в России введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

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По материалам: uposters.ru

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