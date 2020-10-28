Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам

Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для получения займов. Документ планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, сообщили "Известиям".

Как считают в министерстве, финансовым организациям следует разрешить использовать водительские права для оформления потребительского кредита до 15 тыс. рублей, обмена валюты, получения выигрыша в лотерею до 100 тыс. или составления соглашения с негосударственным пенсионным фондом.

Однако ряд экспертов указал на то, что риски при идентификации по водительскому удостоверению существенно возрастают, поскольку документ проще подделать, а проверить его подлинность труднее.

Госдума рассмотрит законопроект в ближайшие месяцы. Он может вступить в силу уже через год.

Ранее ЦБ сообщил, что объем кредитов россиян по состоянию на 1 сентября достиг 19,06 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей больше прошлогоднего показателя.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
Назван самый любимый у россиян мультфильм, выпущенный за последние 20
Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев
Забота о детях является безусловным приоритетом государства – Корнеев
«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга представил систему спасения экипажа во время полёта
«Все самолеты должны приземляться», – школьник из Санкт-Петербурга
В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?
В Москве за сутки 3670 случаев Covid-19, ситуация стабилизируется?
Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс впервые стала мамой
Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс впервые стала мамой
Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам
Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам
Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США
Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки»
Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму
Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму

Топ на сегодня

В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

Еще по теме

Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
ЦБ раскрыл объем кредитов россиян
Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правам
Россияне стали брать больше кредитов