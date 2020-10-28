Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам

Вадим Карасев

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для получения займов. Документ планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, сообщили "Известиям".

Как считают в министерстве, финансовым организациям следует разрешить использовать водительские права для оформления потребительского кредита до 15 тыс. рублей, обмена валюты, получения выигрыша в лотерею до 100 тыс. или составления соглашения с негосударственным пенсионным фондом.

Однако ряд экспертов указал на то, что риски при идентификации по водительскому удостоверению существенно возрастают, поскольку документ проще подделать, а проверить его подлинность труднее.

Госдума рассмотрит законопроект в ближайшие месяцы. Он может вступить в силу уже через год.

Ранее ЦБ сообщил, что объем кредитов россиян по состоянию на 1 сентября достиг 19,06 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей больше прошлогоднего показателя.