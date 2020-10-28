Российские школьники поборются за абсолютное лидерство в олимпиаде BRICSMATH.COM+

Лидия Мартынова

Российские школьники смогут продемонстрировать свои знания на четвертой международной олимпиаде по математике BRICSMATH.COM+, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Олимпиада традиционно проходит в онлайн-формате, она посвящена саммиту БРИКС – группы из пяти стран: России, Бразилии, Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики. В этом году на XII саммите председательствует Россия.

Цель олимпиады – развитие творческого мышления и внутренней мотивации к обучению. Все задачи даны в понятной игровой форме, они не требуют специальных знаний, нацелены на тренировку логики, внимания и пространственного воображения.

Задания доступны на сайте проекта до 20 декабря 2020 года. Официальные языки олимпиады: русский, английский, португальский, индонезийский, вьетнамский, китайский, хинди и маратхи.

Планируется, что в этом году число участников достигнет 3 миллионов человек.

Минпросвещения России поддерживает BRICSMATH.COM+ с 2017 года.