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Ростуризм озвучил данные о продажах на старте осенней акции с кешбэком

Ростуризм озвучил данные о продажах на старте осенней акции с кешбэком

По данным Ростуризма, только за первую неделю акции, когда до окончания продаж по ней еще остается 1,5 месяца, туристами было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей. Туроператоры и отельные сети фиксировали рост бронирований.

На текущий момент большинство опрошенных Ростуризмом участников программы фиксируют рост бронирований и продаж по отношению к периоду до старта второго этапа программы. По данным «Интуриста», общее количество бронирований выросло на 60% относительно периода до старта программы. У туроператора TUI Россия прирост составил +39%, у туроператора «Дельфин» +55%.

Ряд туроператоров и отельеров также фиксируют рост бронирований по отношению к первому, летнему, этапу туристического кешбэка. Так, у TUI, в сравнении с неделей летней распродажи туров с кешбэком, объем бронирований вырос в 4 раза, у «Дельфина» – в 3 раза, у «Мультитура» – в 2 раза, а у гостиничной сети AZIMUT Hotels относительно аналогичного периода первого этапа программы число бронирований выросло в 11 раз, оборот – в 3,5 раза.

Напомним, выбрать и купить туры с кешбэком у туроператоров можно на их акционных страничках. Мы собрали их здесь, а все самые свежие предложения - по кнопке:


САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АКЦИИ С КЕШБЭКОМ

Согласно данным Ростуризма, на текущий момент наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае (Кавминводы) и в Московской области.

На хороший спрос на Юг влияет и теплая погода на Черноморском побережье, где загрузка отелей на всю осень 2020 года прогнозируется на уровне не менее 70%, что в среднем в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы.

Среди городов наибольший спрос зафиксирован на туры и бронирование размещения в Санкт-Петербурге (4 место по количеству бронирований и 5 место по стоимости бронирований в общем рейтинге направлений для путешествий с кешбэком по итогам первой недели продаж).

Пользуются популярностью также Карелия, Алтай и Ленинградская область. Фиксируется активность в бронированиях туров в Великий Устюг (куда впервые за много лет запускаются чартеры), на Русский Север - с погружением в этнику Заполярья, пользуется спросом отдых на горячих источниках в Тюменской области, туры на Байкал и Камчатку.

Оценки Ростуризма (с поправкой на то, что в них учитываются данные большего количества компаний и бронирования отелей самостоятельными туристами) в целом совпадают с предварительной оценкой итогов первой недели акции с кешбэком у туроператоров – членов АТОР.


САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ И САМЫЕ ДОРОГИЕ ТУРЫ С КЕШБЭКОМ

По данным аналитиков Ростуризма, самый длительный проданный тур по итогам первой недели продаж акции с кешбэком – тур на 39 ночей в отель в Сочи.

Самая дешевая поездка по акции – 810 рублей на 2 ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая – 457,8 тыс. рублей на 6 ночей в загородной отель в Ленинградской области. 


ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ С КЕШБЭКОМ

Согласно информации Ростуризма, которая совпадает с оценками крупнейших туроператоров, глубина продаж невысока. Большинство туров с кешбэком приобретено на ближайшие недели.

Туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия (на первом этапе программы этот показатель составлял 35 дней). Серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса.

По прогнозу участников рынка, в первой половине ноября россияне начнут активнее бронировать зимние направления для путешествий, включая горнолыжные курорты, а также отдых на новогодние праздники.


РОСТУРИЗМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ СТАРТ ПРОГРАММЫ

«Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Ключевое – это повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства. Для бизнеса участие в программе – это возможность повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса. Помимо этого, при помощи программы мы вместе с туроператорами и регионами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан», – прокомментировала первые промежуточные итоги акции с кешбэком руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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