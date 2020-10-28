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Счетная палата озвучила "шоковый сценарий" из-за пандемии

Счетная палата озвучила "шоковый сценарий" из-за пандемии
Счетная палата России впервые подготовила собственный прогноз развития экономики на 2020-2023 годы, в котором один из вариантов предполагает карантинные меры до лета 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ведомства.

Базовый сценарий, как наиболее вероятный, исходит примерно из тех же предпосылок, что и прогноз Минэкономразвития, не предполагающий новых ограничительных мер в большинстве стран.

Второй – консервативный сценарий – предусматривает возможное повторное введение ограничений в Европе и России.


сообщало, что Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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