Секреты выращивания лилейников

Анастасия Иванова

Большинство сортов этого на удивление стойкого декоративного растения для сада настолько неприхотливы, что о них можно забыть сразу же после посадки в буквальном смысле слова. Но если выполнять все правила ухода, лилейники порадуют обильным и пышным красочным цветением продолжительное время.

Содержание

Уход за лилейниками

Культура действительно неприхотлива, и смирится даже с тенью, но при условии, что клумба будет освещена солнцем хотя бы три часа в день. Солнечный свет поможет кустам дать больше бутонов, и они будут гораздо крупнее.

Поливы

Хотя лилейники и влаголюбивы, мощные корнеклубни позволяют запасать большой объем воды, и поэтому поливать клумбу слишком часто нет необходимости. К тому же глубокая корневая система помогает кустам добывать влагу из земли, так что засуха не страшна лилейникам. Если будет стоять сильная жара, и летом будет без осадков, лилейники можно поливать всего лишь раз в неделю.

Мульчирование и обрезка

Каждый бутон на цветоносе цветет всего лишь один день, и поэтому лилейники часто называют лилиями-однодневками. Увядшие бутоны нужно регулярно удалять, чтобы они не мешали цветению остальных.

После окончания цветения обязательно надо обрезать цветочные стрелки. Осенью срезают всю надземную часть кустов и мульчируют корни скошенной травой или опавшими листьями, чтобы растения легче перенесли зимнюю стужу.





Внесение удобрений

На плодородном грунте культура может расти вовсе без подкормок, но, если земля истощена, лилейники с благодарностью воспримут подпитку, и будет пышнее цвести. Достаточно внести удобрения всего лишь три раза за весь сезон.

В середине весны лилейники подкармливают азотом, который поможет кустам быстро набрать пышную зеленую массу. Во время бутонозации необходима органика. Можно удобрить лилейники перегноем или компостом.

После органики, уже после волны цветения, вносят нитроаммофоску. Подкормки проводят только в сочетании с обильным поливом, чтобы не сжечь корнеклубни. Заключительная подкормка необходима, чтобы кусты восполнили силы после цветения и подготовились к морозам.

Возможные проблемы

Лилейникам часто досаждает тля, которая высасывает соки из листьев кустов. Возможно и появление ржавчины на листьях, но такое случается только вследствие нарушений агротехники ухода.

Для борьбы с тлей и болезнями используют инсектициды и фунгициды, которые продают в садоводческих магазинах. Лилейники опрыскивают специальными препаратами дважды при обнаружении проблемы с интервалом в две недели.