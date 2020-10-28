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Школьники Мурманской области проходят обучение в передвижном «Кванториуме»

Школьники Мурманской области проходят обучение в передвижном «Кванториуме»

В ЗАТО Видяево Мурманской области завершилось двухнедельное обучение школьников на базе передвижного «Кванториума», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Мурманской области.

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 1 приняли участие в мастер-классах, на которых определились с вектором дальнейшего обучения. Ребята смогли выбрать занятия по направлениям «Аэроквантум/Геоквантум» и «Промробо/Промдизайн». По каждому из направлений было сформировано три группы.

В течение двух недель проходили интенсивные занятия. Школьники, выбравшие направление «Аэроквантум/Геоквантум», познакомились с онлайн-сервисами карт и спутниковых изображений планеты, научились с их помощью определять свое местоположение, строить маршрут и передавать его другому человеку. Также ребята узнали о принципах работы с квадракоптерами.

Ребята, занимавшиеся по направлению «Промробо/Промдизайн», подготовили свои первые проекты. Они собрали роботов из Lego, оснастили их датчиками и запрограммировали на выполнение простейших действий.

Мобильный детский технопарк приезжает в каждое муниципальное образование три раза в год и работает по две недели. Планируется обучить более 1000 детей. Между образовательными интенсивами наставники будут сопровождать ребят в дистанционном формате.

# Общество
По материалам: edu.ru

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