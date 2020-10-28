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Смертельные игры: в Николаеве ребенок погиб под завалом песка

Смертельные игры: в Николаеве ребенок погиб под завалом песка

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Николаеве произошел несчастный случай с детьми — они гуляли по 3-метровому песчаному склону на территории микрорайона Терновка в центральном районе Николаева и одного из них засыпало песком. По прибытию на место инцидента сотрудников ГСЧС выяснилось, что ребенка уже вытащил из-под завала местный житель, поэтому спасатели начали оказывать ему первую доврачебную помощь.

Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни ребенка не удалось, сообщили в управлении ГСЧС в Николаевской области.

Обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

На месте происшествия

Напомним, в начале лета аналогичный инцидент произошел в Киеве. Однако там 10-летнюю девочку спасли случайные свидетели обвала грунта.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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