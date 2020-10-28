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Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму

Создатель "Рика и Морти" рассказал, как пандемия помогла мультфильму
. Один из создателей мультфильма "Рик и Морти" Дэн Хармон заверил, что работа над пятым сезоном идет по графику только благодаря пандемии, сообщает NME.

По его словам, "никогда раньше у команды не получалось так четко соблюдать сроки".

Хэрмон рассказал, что пандемия помогла "сосредоточиться" на производстве пятого сезона шоу.


"В результате у нас появилась возможность сфокусироваться на процессе, не отвлекаясь на офисные раздражители. Всем приходилось работать удаленно, и в итоге мы больше времени посвящали делу. Это пошло нам на пользу", – поделился он, выступая на телефестивале Paley Fest в Нью-Йорке.


Рассказывая о пятом сезоне, Хармон намекнул, что у Морти завязываются отношения с неким женским персонажем, но не с Джессикой. Он отметил также, что, по его мнению, одна из предстоящих серий мультфильма достойна премии "Эмми".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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