Создатели "Южного парка" превратили Дональда Трампа в репортера

Анастасия Иванова

. Создатели анимационного шоу "Южный парк" мультипликаторы Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили в Сети новый сатирический сериал под названием "Sassy justice" ("Дерзкое правосудие"), сообщает NME.

Первый эпизод, посвященный дипфейк-технологиям как новому виду мошенничества, опубликовали в этот вторник на YouTube. Главными героями выпуска стали "поддельные" Дональд Трамп (появился в образе ведущего, репортера и защитника прав потребителей Фрэда Сэсси), Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.

В описании шоу говорится, что Фрэд Сэсси каждую неделю будет проводить журналистские расследования, чтобы отстаивать права простых жителей своего родного города Шайенна (штат Вайоминг).

стал самой популярной серией проекта за последние семь лет.