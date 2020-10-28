Спикера пермской гордумы отправили в отставку

Анастасия Иванова

Депутаты гордумы Перми отправили своего спикера Юрия Уткина в отставку, передаетUra.ru.

Вопрос о прекращении полномочий главы городского парламента был рассмотрен во вторник на пленарном заседании.

"Проектом (решения, – ред.) предлагается прекращение полномочий председателя гордумы Перми Уткина и возложение временно данных полномочий на первого заместителя председателя (Дмитрия, – ред.) Малютина", – пояснил выступивший с докладом по вопросу депутат Ушаков.

сообщилUra.ru, что Уткин может лишиться поста из-за утраты доверия депутатов.

Он добавил, что законодатель сможет продолжить работу в качестве депутата и "быть полезен городу".

Ранее радио Sputnik сообщило, что следователи попросили арестовать иркутского депутата Левченко.