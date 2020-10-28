Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Сегодня, 04:10 Анастасия Иванова
Депутаты гордумы Перми отправили своего спикера Юрия Уткина в отставку, передаетUra.ru.
Вопрос о прекращении полномочий главы городского парламента был рассмотрен во вторник на пленарном заседании.
"Проектом (решения, – ред.) предлагается прекращение полномочий председателя гордумы Перми Уткина и возложение временно данных полномочий на первого заместителя председателя (Дмитрия, – ред.) Малютина", – пояснил выступивший с докладом по вопросу депутат Ушаков.
сообщилUra.ru, что Уткин может лишиться поста из-за утраты доверия депутатов.
Он добавил, что законодатель сможет продолжить работу в качестве депутата и "быть полезен городу".
Ранее радио Sputnik сообщило, что следователи попросили арестовать иркутского депутата Левченко.
По материалам: ria.ru