Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спикера пермской гордумы отправили в отставку

Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Депутаты гордумы Перми отправили своего спикера Юрия Уткина в отставку, передаетUra.ru.

Вопрос о прекращении полномочий главы городского парламента был рассмотрен во вторник на пленарном заседании.

"Проектом (решения, – ред.) предлагается прекращение полномочий председателя гордумы Перми Уткина и возложение временно данных полномочий на первого заместителя председателя (Дмитрия, – ред.) Малютина", – пояснил выступивший с докладом по вопросу депутат Ушаков.


сообщилUra.ru, что Уткин может лишиться поста из-за утраты доверия депутатов.

Он добавил, что законодатель сможет продолжить работу в качестве депутата и "быть полезен городу".


Ранее радио Sputnik сообщило, что следователи попросили арестовать иркутского депутата Левченко.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате
10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего
В Москве пройдёт Всероссийский форум «Растим гражданина»
В Москве пройдёт Всероссийский форум «Растим гражданина»
В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все общеобразовательные учреждения
В Сахалинской области высокоскоростным интернетом обеспечили все
Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами
Пашинян: Азербайджан и Турцию в мире считают агрессорами

Топ на сегодня

Зюганов раскритиковал российское телевидение
Зюганов раскритиковал российское телевидение
Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"
Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами президента
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами
"Ассоциация галерей" создана в России
"Ассоциация галерей" создана в России

Еще по теме

Крымский парламент досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Маленко
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
Депутата от «Единой России» Михаил Исаев решил сдать мандат
За пост главы города Перми поборются Дмитрий Самойлов и Александр Мартынюк