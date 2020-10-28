США нервничают: Халилзад едет в Доху ускорить межафганские переговоры

Влада Некрасова

Специальный представитель США по Афганистана Залмай Халилзад встретится с переговорными группами в Дохе, чтобы оказать давление на обе стороны для скорейшего понижения уровня насилия в Афганистане. Об этом сегодня, 28 октября, сообщило афганское информагентство Ariana News.

Как пояснили в Госдепартаменте США, перед визитом в Доху Халилзад побывал в Осло, где обсудил с норвежскими официальными лицами международную координацию и поддержку афганского мирного процесса.

«Слишком много афганцев гибнет. Сторонам срочно необходима договоренность о сокращении насилия, ведущая к постоянному и всеобъемлющему прекращению огня», — говорится в заявлении Госдепа США. — Вместе с международными партнерами посол Халилзад будет оказывать давление на обе переговорные группы, чтобы они активизировали свои усилия и согласовали политическую дорожную карту, которая положит конец 40-летней войне в Афганистане. Стороны должны перейти от процедуры к предметным переговорам. Американская и международная помощь остается доступной для всех сторон».

Тем временем сам Халилзад накануне заявил, что возвращается «в регион разочарованный тем, что, несмотря на обязательства по снижению уровня насилия, этого не произошло».

«Окно для достижения политического урегулирования не будет оставаться открытым навсегда, — предупредил спецпредставитель США. — Непримиримость и отказ принять сограждан, согласовать формулу политического сотрудничества / конкуренции лежат в основе продолжающейся войны. Афганцы массово гибнут, а региональные спойлеры используют их в качестве пушечного мяса для своих незаконных целей. Кровопролитие должно прекратиться. Афганцам нужно повернуться к развитию вместо разрушения, стабильности вместо хаоса, прощения вместо мести, компромисса вместо негибкости».

При этом осталось непонятным, кого Халилзад имеет в виду, говоря о «региональных спойлерах». Единственным реальным финансистом и организатором талибов является союзник США Пакистан, остальных радикал-исламистов содержат арабские монархии.

Как сообщало ИА Newstes , межафганские переговоры в Дохе с участием талибов продолжаются с 12 сентября. Ни о каких результатах и даже принятии «дорожной карты» переговорного процесса пока нет речи.