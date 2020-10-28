Суд возобновляет дело Жерара Депардье об изнасиловании

Вадим Карасев

Еще в августе 2018 года 22-летняя актриса, имя которой не разглашается, подала в суд на Жерара Депардье, обвинив его в изнасиловании. Через девять месяцев французский суд прекратил расследование по этому делу из-за отсутствия достаточных доказательств для предъявления обвинения.

На днях же выяснилось, что в ближайшее время рассмотрение этого дела будет возобновлено. Источники рассказали агентству Agence France-Presse, что обвинительница подала жалобу в суд с целью провести повторное расследование в отношении 71-летнего Депардье.





Жерар Депардье

Представители актера, в свою очередь, заявили, что их никто не предупреждал о возобновлении дела об изнасиловании. Французское агентство уточнило, что поданная девушкой жалоба в виде гражданского иска подразумевает автоматический старт расследования.





Напомним, что в 2018 году девушка, чье имя скрывает следствие, обвинила Жерара Депардье в домогательствах. Предполагаемая жертва утверждала, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальных репетиций пьесы". Тогда адвокат актера отверг предъявленное обвинение и выразил сожаление, что из-за публичного характера дела пострадает репутация его подопечного.



