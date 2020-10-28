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Свыше 165 тысяч школьников отдохнули в лагерях Ростовской области с начала года

Свыше 165 тысяч школьников отдохнули в лагерях Ростовской области с начала года

Итоги летней оздоровительной кампании обсудили на заседании Правительства Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева информировала, что летом в лагерях побывали свыше 64 тысяч детей, а всего с начала года – свыше 165 тысяч детей. Из всех источников финансирования на эти цели было направлено 773 миллиона рублей. 

В связи с эпидемиологической ситуацией летний отдых в регионе начался позже обычного срока.
Кроме того, был установлен график заезда детей, соблюдались обязательные рекомендации Роспотребназора.

В Ростовской области работали 20 загородных и санаторных лагерей, 751 лагерь дневного пребывания, во всех учреждениях проводились усиленные профилактические мероприятия.

До конца этого года в загородных оздоровительных лагерях побывают еще около 15 тысяч детей.

«Большая работа позади, но мы должны качественно завершить оздоровительную кампанию осенне-зимнего периода и начать подготовку к работе в 2021 году», – заявил губернатор региона Василий Голубев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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