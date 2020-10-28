"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями

Вадим Карасев

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, который несколько лет назад стал звездой инстаграма и получил прозвище "танцующий миллионер", стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека родила девочку.

Вчера Вакки опубликовал в своем инстаграме видео из роддома, на котором они с Шэрон исполнили танец. Ну а через несколько часов на свет появился их дочка. Радостной новостью в своем инстаграме только что поделился счастливый отец.





Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека с дочерью

Она с нами... Мы с Шэрон счастливы объявить, что сегодня утром наша дочь Блу Иерусалима Вакки появилась на свет. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни,— написал он.

О том, что Джанлука и его подруга станут родителями, стало известно в начале мая.





Счастливого Дня матери! Мы хотели бы поделиться с вами чем-то особенным. Сегодня День матери, и, разумеется, первая мысль была о моей маме, но затем я должен сказать, что никогда в своей жизни я не думал о потенциальной маме для своего сына — этой женщине. И я очень рад объявить и поделиться с вами, что Шэрон и я ждем ребенка, и она будет матерью, о которой я всегда мечтал для своего ребенка,

— объявил он тогда в микроблоге.

Для Шэрон малыш стал первенцем. Что касается Джанлуки Вакки, то сам он ранее заявлял, что детей у него нет, однако многие СМИ считают, что мужчина является отцом 18-летней девушки Джиневры. Впрочем, есть версии, что он приходится ей всего лишь дядей или крестным отцом.





Джанлука Вакки прославился в сети благодаря ролику, на котором он танцует вместе со своей экс-возлюбленной Джорджией Габриэле. В прошлом году 34-летняя итальянская модель родила сына по имени Матео от своего возлюбленного Андреа Грилли.