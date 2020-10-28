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Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия

Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия

Россия и Китай завидуют военной мощи США, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на предвыборной встрече с избирателями в Вест-Салеме 27 октября. Он в очередной раз сообщил о наличии у Вашингтона «самого лучшего вооружения».

«Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме», — сообщил Трамп, выступление которого транслировал телеканал FoxNews.

При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что применять это оружие не придется. Ранее в октябре Трамп заявил, что после создания нового вооружения США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы.

3 ноября состоятся выборы президента США. Согласно последним опросам, Трамп в некоторых штатах заручился поддержкой большего числа американцев, чем его соперник демократ Джо Байден.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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